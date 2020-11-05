Трагедия произошла в деревне Калиновка в утренний час. Соседи увидели, как из дома односельчанки валит дым, поспешили вызвать спасателей. Огнеборцы незамедлительно отправились на место происшествия.
По прибытии в жилой постройке было зафиксировано сильное задымление. Специалисты направились в дом, на полу в жилой комнате нашли безжизненное тело хозяйки 1966 года рождения. Со слов соседей, женщина проживала одна, характеризовалась посредственно, была курильщицей.
– И рассматриваемая версия возникшего пожара, приведшего к гибели сельчанки, – неосторожность при курении, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Обстоятельства трагедии уточняют следователи.
Фото: МЧС
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В Житковичском районе на пожаре из-за сигареты погибла сельчанка
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