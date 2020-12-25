Инцидент произошел в октябре прошлого года. MAZ 5551 А2 двигался по ремонтируемому мосту через канал на дороге Граница РФ - Гомель - Кобрин, наехал на оградительные фундаментные блоки в полосе движения. Один из них упал на мастера. Тот получил тяжелые травмы.
Следствие установило, что водитель двигался с превышением скорости, проявил невнимательность к окружающей обстановке, проигнорировал упреждающие дорожные знаки, более того, оказался за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
- Суд Житковичского района признал его виновным и определил в качестве наказания 4 года исправительной колонии в условиях поселения. Потерпевшему он также должен будет выплатить 25 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. В ближайшие пять лет осужденный также не сможет водить транспорт, - сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.
Мера пресечения для него с подписки о невыезде изменена на заключение под стражу.
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В Житковичском районе на 4 года поселения осужден водитель, из-за которого на мосту пострадал мастер
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Фото: Александр КУШНЕР