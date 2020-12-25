В Житковичском районе на 4 года поселения осужден водитель, из-за которого на мосту пострадал мастер

Следствие установило, что водитель двигался с превышением скорости, проявил невнимательность к окружающей обстановке, проигнорировал упреждающие дорожные знаки, более того, оказался за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.- сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.Мера пресечения для него с подписки о невыезде изменена на заключение под стражу.