В Житковичском районе дедушка замерзал на берегу реки – его нашли в ходе поисков

Житковичские милиционеры поставили в известность о произошедшем коллег из приграничного Микашевичского района Брестской области, расширив таким образом территорию поисков. Привлекли также волонтеров отряда «Витязь». Около десяти часов вечера дедушку нашли лежащим на берегу реки. Он выбился из сил и замерзал.– рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.Дочь пожилого человека тепло поблагодарила милиционеров и волонтеров, которые проявили себя с лучшей стороны.