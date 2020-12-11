В РОВД обратилась местная жительница с просьбой найти ее 83-летнего отца. Он вышел из дому и пропал. Женщина добавила, что пожилой человек страдает потерей памяти.
Житковичские милиционеры поставили в известность о произошедшем коллег из приграничного Микашевичского района Брестской области, расширив таким образом территорию поисков. Привлекли также волонтеров отряда «Витязь». Около десяти часов вечера дедушку нашли лежащим на берегу реки. Он выбился из сил и замерзал.
– Старику была оказана медицинская помощь, затем его передали родственникам. К счастью, он не пострадал, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Дочь пожилого человека тепло поблагодарила милиционеров и волонтеров, которые проявили себя с лучшей стороны.
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В Житковичском районе дедушка замерзал на берегу реки – его нашли в ходе поисков
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ