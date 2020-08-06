В Житковичах открыли пеллетный завод

Новое производство находится на базе Житковичского лесхоза. В проект вложено больше пяти миллионов евро. Высокотехнологичный завод будет выпускать топливные гранулы. Сырьем для них могут служить любые древесные отходы.

В церемонии открытия производства приняли участие председатель облисполкома Геннадий Соловей и министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. Министр отметил, что введение завода – один из этапов выполнения поручения Президента по обеспечению полной переработки древесных ресурсов внутри страны.

– Мы видим перспективы таких объектов. Это в первую очередь позволит сделать производство безотходным: мы на этих заводах переработает все отходы лесопиления, как наши, так и компаний, которые расположены рядом. Во-вторых, Главой государства всегда ставится вопрос наведения порядка в лесу – нужно подобрать то низкокачественное сырье, которое сегодня не в полной мере используется.

В связи с этим принято решение о строительстве еще минимум шести подобных заводов, работа в этом направлении ведется активная, уже решены вопросы по земельным участкам. К примеру, новые производства разместятся в Старых Дорогах, Гомеле, Осиповичах, Орше. Ряд лесхозов даже провел предоплату оборудования.

– Те производства, что уже созданы, рентабельны. С самоокупаемостью никаких вопросов не будет. За июнь первый миллион долларов мы уже заработали.

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