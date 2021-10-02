В Житковичах двое сельчан оштрафованы судом на крупные суммы за незаконную рыбную ловлю

Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 августа нынешнего года. Возле деревни Ляховичи сотрудники ГАИ остановили «Жигули». Помимо водителя в легковушке был еще и пассажир. Оба нервничали, когда открыли багажник, причина беспокойства стала понятна: там лежали рыболовные снасти и пойманная рыба, всего около 70 единиц.





Мужчины выловили ее под покровом ночи в озере Червоное. Ущерб специалисты оценили почти в 3 тысячи рублей. В отношении браконьеров, жителей деревни с таким же названием, как и озеро, возбудили уголовное дело.





-Суд Житковичского района признал их виновными в добыче рыбы без надлежащего разрешения, запрещенными орудиями и способами, что повлекло причинение ущерба природе в крупном размере. Каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 70 базовых величин,- рассказала пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.

Фото УВД Гомельского облисполкома.

