Инцидент произошел сегодня в 14:12. Подробности рассказал Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич:
– Группа молодых людей, по предварительной информации находившихся в нетрезвом состоянии, проходила между железнодорожными путями. В это время согласно графика начал движение дизель-поезд Житковичи – Калинковичи. 21-летний парень, оказавшийся ближе других к составу, был им задет и пострадал.
С травмами молодого человека, жителя Житковичей, доставили в реанимационное отделение больницы, где ему оказывается необходимая помощь. Сообщается, что жизнь его вне опасности. Ситуацией занимаются следователи.
По информации Сергея Казакевича, с начала нового года в юго-восточном регионе это уже четвертый несчастный случай на железной дороге. Два из них закончились летально. Для сравнения с прошлым годом: за такой же период произошло на два случая меньше, оба – смертельные. И правоохранители, и сотрудники ведомства напоминают, что железная дорога – место повышенной опасности. Беспечность, игнорирование правил могут привести к самым серьезным последствиям.
Фото: pixabay.com
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В Житковичах дизель травмировал 21-летнего парня
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