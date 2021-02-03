Инцидент произошел в бассейне специализированного учебно-спортивного учреждения «ДЮСШ города Житковичи».
Фото из архива
– В результате неосторожного обращения работника учреждения с химическими веществами (хлор и соляная кислота) во время приготовления обеззараживающего раствора для воды произошла реакция с образованием паров. В бассейн раствор не попал. Специалистами Житковичского районного центра гигиены и эпидемиологии взяты пробы воды, концентрация химических веществ не превышает нормы, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
В больницу обратились 29 человек, 18 из них дети в возрасте от 8 до 13 лет. После осмотра медиками под наблюдением оставлены четверо человек, из них трое – дети.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Опубликовано:
434
В Житковичах 29 человек обратились в больницу из-за инцидента с хлором и соляной кислотой в бассейне
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter