В жилых домах Гомельской области начнут включать отопление

Согласно информации государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области", в жилые дома региона начнут подавать тепло, передает БЕЛТА.
Поручение облисполкома о рассмотрении данного вопроса отправлено в гор- и райисполкомы утром 24 сентября. В объединении обратили внимание, что решение о включении отопления в жилфонде принимают местные органы власти с учетом установившейся среднесуточной температуры.
Кроме того, уточняется, что система отопления имеет сложную инженерную схему, поэтому процесс ее запуска после сезонного перерыва будет происходить поэтапно. Наладка гидравлического режима для установления оптимальной температуры в помещениях в соответствии с нормативами может длиться определенное время. В ряде районов и областном центре планируют приступить к работам уже сегодня.
С 20 сентября отопление включено в объектах социальной сферы региона, когда среднесуточная температура составила 10 градусов и ниже.
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