В жилых домах Бреста начинают включать отопление

В Бресте с 23 сентября начали подавать тепло в жилые дома. Это следует из информации, размещенной в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука.
По его словам, хотя в ближайшее время ожидается относительное повышение температуры воздуха, все еще будут идти дожди, из-за которых сложится сырая и прохладная погода.
– Все это накладывается на пришедшую в страну четвертую волну коронавируса. На этом фоне на первый план выходят вопросы сохранения здоровья горожан. Поэтому начинаем относительно ранний отопительный сезон в жилых домах, – уточнил Александр Рогачук.
В настоящее время коммунальщики подключили к теплоисточникам школы, детские сады, медицинские, лечебно-профилактические и социальные учреждения. Чуть позже тепло подадут в гостиницы, музеи, библиотеки и государственные архивы.
Фото: pixabay.com