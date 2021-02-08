Амбулатория в жилом комплексе «Лазурит» в Лебяжьем (филиал 4-й городской поликлиники)сегодня открылась для пациентов, сообщается в Telegram-канале «Минск Официально».
Новое медучреждение – это мини-поликлиника. Пациентов принимать будут педиатры, терапевты и хирурги. Также оборудованы кабинеты для рентгенологических и лабораторных исследований, физиотерапевтического лечения.
Амбулатория рассчитана на 250 посещений в смену, готова обслуживать более 23 тысяч человек.
Фото: t.me/minskiygorispolkom
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В жилом районе Лебяжий сегодня открывается амбулатория
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