В Женеве под председательством нашей страны обсуждают противодействие угрозам международной безопасности. С 24 августа по 18 сентября Постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич занимает пост председателя Конференции ООН по разоружению, сообщается на сайте белорусской дипломатической миссии.
"Конференция представляет собой многосторонний форум для обсуждения и переговоров по вопросам ядерного разоружения, предотвращения ядерной войны; предотвращения гонки вооружений в космосе; заключения эффективных международных соглашений о гарантиях государствам, не обладающим ядерным оружием, против применения или угрозы применения ядерного оружия; запрещения разработки новых типов оружия массового поражения и новых систем такого оружия", – говорится в сообщении.
Сегодня состоялось первое пленарное заседание под председательством Беларуси.
Юрий Амбразевич в своем выступлении обозначил приоритеты работы Конференции, представил проект итогового доклада сессии Конференции 2020 года, анонсировал проведение тематической дискуссии по теме запрещения разработки новых видов оружия массового уничтожения.
Он также призвал участников заседания к конструктивному взаимодействию, направленному на восстановление эффективной работы Конференции для выработки своевременных ответов на возникающие угрозы и вызовы в области международной безопасности.
Фото: geneva.mfa.gov.by
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В Женеве под председательством Беларуси обсуждают противодействие угрозам международной безопасности
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