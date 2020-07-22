В желудках глубоководных акул нашли микропластик

В пищеварительной системе сразу четырех видов глубоководных акул, обитающих у берегов Великобритании, океанологи обнаружили большие количества микрочастиц пластика. Ученые пока не могут понять, насколько это опасно, но предполагают, что такие частицы не накапливаются в организме акул. Исследование опубликовал научный журнал Scientific Reports.
Фото: pixabay.com
"Мы получили первые свидетельства того, что в организме многих акул, которые обитают в придонных областях океана, есть частицы микропластика и антропогенных волокон. Последнее нас особенно сильно удивило, так как мы не ожидали найти синтетические нити в желудках у столь многих рыб", – рассказал один из авторов исследования, океанолог из Эксетерского университета (Великобритания) Кристиан Партон.
Каждый год в сточные воды и на свалки по всему миру попадает примерно 300 млн тонн пластикового мусора. Большую его часть почвенные микробы не могут разложить, поэтому мусор остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. Когда он попадает в Мировой океан, то сбивается в огромные скопления, подобные так называемому Большому тихоокеанскому мусорному пятну, пишет ТАСС.
Поэтому последние полвека экологи и океанологи часто называют "пластиковым периодом". Как показывают наблюдения ученых, в воде эти частицы долго не задерживаются: их поедает морская фауна. Как выяснили канадские исследователи два года назад, каждый год человек в среднем проглатывает от 40 до 60 тысяч микрочастиц пластика.
Партон и его коллеги выяснили, что это касается и глубоководных атлантических акул, которые живут вдали как от мусорных пятен, так и от побережья, на котором расположены крупнейшие города Великобритании и других стран Европы.
Это открытие ученые сделали, проводя своеобразную перепись донных акул, которые обитают в северо-восточной части Атлантики. Для этого ученые попросили рыболовов из графства Корнуолл, работавших в Кельтском море и в других северо-восточных областях Атлантического океана, привозить им акул, которые случайно попадают в сети.
В общей сложности рыбаки передали океанологам 46 акул четырех глубоководных видов: обыкновенных кошачьих акул (Scyliorhinus canicula), катранов (Squalus acanthias), звездчатых куньих акул (Mustelus asterias) и звездчатых кошачьих акул (Scyliorhinus stellaris). Океанологи детально изучили состояние их здоровья и проверили содержимое их желудков, чтобы узнать, чем те питаются.
К большому удивлению исследователей, оказалось, что в пищеварительной системе более половины изученных рыб, 67%, было множество частиц микропластика, синтетической целлюлозы и других волокон, которые обычно попадают в воду вместе со стоками стиральных машин и текстильной промышленности.
Как предполагают Партон и его коллеги, эти волокна и гранулы пластика могли попасть в организм акул как напрямую, так и вместе с мякотью донных моллюсков, которыми те питаются. Пластиковый мусор, который попадает в океан вместе с речными водами или канализационными стоками, медленно оседает на дно и может скапливаться в организме обитающих там беспозвоночных животных.
Пока ученые не могут оценить то, насколько эти частицы опасны для здоровья рыб. Однако они предполагают, что эти частицы должны беспрепятственно покидать их организм и не накапливаться в нем. Последующие наблюдения, как заключают исследователи, помогут им проверить, так ли это на самом деле.
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В желудках глубоководных акул нашли микропластик
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