В Жабинковском районе красочными "Зажынкамі" начали жатву

Прежде чем комбайны в ОАО "Вознесенский" отправились в загонку, первые колосья, по народной традиции, с песней сжали жнеи. Затем настал черед тяжелой техники, которая в первую очередь стала убирать озимый ячмень.





Под эту культуру в хозяйстве отвели 65 гектаров. С первых площадей намолотили более 40 центнеров зерна. Это только начало. По ходу уборки урожайность будет подрастать, убеждены специалисты ОАО "Вознесенский".

Кстати, в прошлом году с каждого гектара в этом хозяйстве собрали почти по 60 центнеров зерна. Жатву заканчивали последними в районе и прямо в поле провели "Дажынкі", поставив в страде жирную точку. Яровая пшеница, которую убирали на последних гектарах, дала на круг в среднем по 80 центнеров зерна. И это в сезон, который по погоде был далеко не самым благоприятным.





В том празднике урожая участвовал глава Жабинковского района. Виталий Кулак, который поздравил хлеборобов "Вознесенского" с успехом. Виталий Владимирович приехал в хозяйство и нынче. Оно первым открыло в Жабинковском районе страду, снова вырастив неплохой урожай.

Для этого, по словам директора сельхозпредприятия Надежды Кондратюк, строго соблюдали технологии, в оптимальный срок провели сев, обеспечили подкормки растений. Ранняя, но аномально холодная и затяжная весна вынудила всерьез поволноваться за будущий урожай. Однако летом погода стала куда более благоприятной для налива колоса.

Частые дожди несколько отодвинули срок созревания зерновых культур. В последние дни из-за туч выглянуло солнце, и жатва в Жабинковском районе сразу набрала темпы. Кроме ОАО "Вознесенский", озимый ячмень убирают в ОАО "Ракитница", ОАО "Орепичи" и других хозяйствах. Председатель Жабинковского райисполкома Виталий Кулак рассказал sb. by, что под эту культуру в районе отвели более 320 гектаров:

- В целом зерновой клин составляет около 13 тысяч гектаров. После озимого ячменя аграрии перейдут на рапс, пшеницу, тритикале и другие культуры. Парк комбайнов до начала жатвы пополнился двумя новыми машинами КЗС-12. Их приобрели ОАО "Рогознянский" и ОАО "Вознесенский". В районе предприняты все меры, чтобы уборка хлеба прошла четко и организованно. Урожай выращен неплохой. Главная задача - качественно его убрать.

Фото Натальи КАРПУК