Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.73
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Жабинковском районе красочными "Зажынкамі" начали жатву

В Жабинковском районе красочными "Зажынкамі" начали жатву

Прежде чем комбайны в ОАО "Вознесенский" отправились в загонку, первые колосья, по народной традиции,  с песней сжали жнеи. Затем настал черед тяжелой техники, которая в первую очередь стала убирать озимый ячмень.


Под эту культуру в хозяйстве отвели 65  гектаров. С первых площадей намолотили более 40 центнеров зерна. Это только начало. По ходу уборки урожайность будет подрастать, убеждены специалисты ОАО "Вознесенский".

Кстати, в прошлом году с каждого гектара в этом хозяйстве собрали почти по 60 центнеров зерна. Жатву заканчивали последними в районе и прямо в поле провели "Дажынкі", поставив в страде жирную точку. Яровая пшеница, которую убирали на последних гектарах, дала на круг в среднем по 80 центнеров зерна. И это в сезон, который по погоде был далеко не самым благоприятным.


В том празднике урожая участвовал глава Жабинковского района. Виталий Кулак, который поздравил хлеборобов "Вознесенского" с успехом. Виталий Владимирович приехал в хозяйство и нынче. Оно первым открыло в Жабинковском районе страду, снова вырастив неплохой урожай.

Для этого, по словам директора сельхозпредприятия Надежды Кондратюк, строго соблюдали технологии, в оптимальный срок провели сев, обеспечили подкормки растений. Ранняя, но аномально холодная и затяжная весна вынудила всерьез поволноваться за будущий урожай. Однако летом погода стала куда более благоприятной для налива колоса.

Частые дожди несколько отодвинули срок созревания зерновых культур. В последние дни из-за туч выглянуло солнце, и жатва в Жабинковском районе сразу набрала темпы. Кроме ОАО "Вознесенский", озимый ячмень убирают в ОАО "Ракитница", ОАО "Орепичи" и других хозяйствах. Председатель Жабинковского райисполкома Виталий Кулак рассказал sb. by, что под эту культуру в районе отвели более 320 гектаров:

- В целом зерновой клин составляет около 13 тысяч гектаров. После озимого ячменя аграрии перейдут на рапс, пшеницу, тритикале и другие культуры. Парк комбайнов до начала жатвы пополнился двумя новыми машинами КЗС-12. Их приобрели ОАО "Рогознянский" и ОАО "Вознесенский". В районе предприняты все меры, чтобы уборка хлеба прошла четко и организованно. Урожай выращен неплохой. Главная задача - качественно его убрать.

Фото Натальи КАРПУК

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
«Белшина» вырвала ничью у «Минска» в чемпионате Беларуси
Три человека погибли при обрушении перекрытий строящегося ТЦ в Кировской области России
Минимум семь человек погибли в Индии при взрыве на фабрике
На севере Италии ученые выделили два разных штамма коронавируса
Кот 12 минут провел в работающей стиральной машине и выжил
В Галисии из-за пандемии изолируют район с населением в 70 тысяч человек
Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США
Названы самые опасные позы для сна
Тутберидзе включили в список самых «токсичных» тренеров в мире
На Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе прошла встреча ветеранов Беларуси, России и Латвии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зазеркалье
В Гомеле спасатели помогли малышу, голова которого застряла между прутьями ограждения
Погода 6 июля: до +30°С и кратковременные дожди
50 871 пациент с COVID-19 выздоровел и выписан в Беларуси
Невролог объяснил, почему возникает мигрень
Названы самые популярные фильмы 90-х годов
Грузовик с цистерной съехал в кювет и врезался в деревья в Докшицком районе
Мужчина погиб на пожаре в Гродно
Девушка обнаружила «картошку-мутанта» в своем доме и испытала шок
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу
В Жабинковском районе красочными "Зажынкамі" начали жатву
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Польша выбирает путь
Неизвестный открыл стрельбу на детской площадке в Лондоне
Тремя матчами завершится 16-й тур чемпионата Беларуси по футболу
Венесуэла рассчитывает укрепить сотрудничество с Беларусью - посол
Очень опасно. Эксперты рассказали, что ни в коем случае нельзя делать при готовке яиц
Александр Карпицкий: диалог всех общественных сил в рамках закона – единственно правильная и выверенная опытом модель поведения и развития общества
Число жертв ливневых дождей на юго-западе Японии превысило 30
В Беларуси начинается регистрация кандидатов в президенты
Машиностроение Беларуси — это серьезные научные заделы на будущее
Канье Уэст захотел стать президентом США
Более 20 человек погибли за сутки от ударов молний на севере Индии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Уроки демократии
Лукашенко поздравил лидера Венесуэлы и граждан этой страны с Днем Независимости
Интерес к производству «зеленой» электроэнергии остается высоким – «Белэнерго»
Реконструкция операции «Багратион», День белорусского бренда в Витебске и новый рекорд гродненского «Немана». Главное за субботу
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля
Гороскоп на 6 июля
Формула-1. Первая квалификация нового сезона. Вопреки пандемии
Президент Украины потребовал от МВД не допустить эскалации уличного насилия
В Цюрихе тигр загрыз работницу зоопарка
Появились подробности о состоянии Геннадия Хазанова
«Неман» одержал седьмую победу подряд, с минимальным счетом обыграв «Ислочь»
блог
Татьяна СУЛИМОВА
Идеальный велосипед
В московской больнице пенсионер забил насмерть ходунками соседа по палате
Буффон побил рекорд по количеству матчей в чемпионатах Италии
Жительница Нью-Йорка установила рекорд по поеданию хот-догов
Авторы
СКАНИРУЙТЕ