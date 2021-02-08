В Жабинке с территории молочно-товарной фермы пропал комбикорм. В поле зрения оперативников ГБЭП Жабинковского РОВД попали работницы фермы. Было установлено, что на протяжении прошлого года женщины выносили по 2–3 килограмма комбикорма и кормили домашний скот. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Одна сотрудница молочно-товарной фермы похитила более 1300 килограммов комбикорма. Она насыпала его в кормушки молодняка и, дождавшись ухода бригадира фермы, пересыпала себе. Пакеты прятала в личных вещах. Вторая действовала по такой же схеме. Она вынесла более 200 килограммов комбикорма.
В отношении работниц фермы возбуждено уголовное дело.
Фото: БЕЛТА
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В Жабинке работницы молочно-товарной фермы похитили более 1,5 тонны комбикорма, предназначенного телятам
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