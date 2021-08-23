В Зельвенском районе столкнулись два автомобиля. Есть пострадавшие

– сообщила sb.byВ пресс-службе МЧС рассказали, что прибывшие на место происшествия работники МЧС отключили аккумуляторную батарею, подали пену для охлаждения двигателя и при помощи специальных инструментов из искореженного салона извлекли мужчину и девушку.Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Водитель BMW 1996 года рождения не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома