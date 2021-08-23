В Зельвенском районе столкнулись два автомобиля. Есть пострадавшие

Двух человек зажало в салоне легковушки после аварии под Зельвой.
– ДТП произошло 22 августа в 8:35 на 90-м км автодороги P-99 вблизи деревни Бережки. По предварительной информации, водитель 1950 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Golf, при совершении маневра поворота налево не уступил дорогу водителю автомобиля BMW и столкнулся с ним. В результате аварии пострадали водитель Volkswagen Golf и его пассажирка 1995 года рождения. Их зажало в автомобиле, понадобилась помощь спасателей, – сообщила sb.by cтарший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома Анастасия Бурнос.
В пресс-службе МЧС рассказали, что прибывшие на место происшествия работники МЧС отключили аккумуляторную батарею, подали пену для охлаждения двигателя и при помощи специальных инструментов из искореженного салона извлекли мужчину и девушку.
Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Водитель BMW 1996 года рождения не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома