18 из 21 здравницы Брестчины частично доступны для лиц с ограниченными физическими возможностями

В санаторно-курортных и оздоровительных организациях Брестской области продолжаются мероприятия по обеспечению безбарьерного доступа ко всем объектам инфраструктуры и созданию комфортных условий пребывания физически ослабленных лиц, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

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– 18 из 21 санаторно-курортного и оздоровительного учреждения частично доступны для лиц с ограниченными физическими возможностями, – проинформировали в центре. – В настоящее время во всех здравницах области создано 60 номеров на 120 мест для проживания инвалидов-колясочников, что составляет 3 процента от общего количества номеров.

За 9 месяцев текущего года на создание безбарьерной среды в здравницах Брестской области было затрачено 68,2 тысячи рублей.

– К примеру, в ГУ «Республиканский санаторий «Белая Вежа» для ветеранов войны, труда и инвалидов» обустроили парковочные места для инвалидов-колясочников, в ОАО «Санаторий «Ружанский» нанесены знаки на дверные полотна для лиц с ослабленным зрением, а также разметки стоянки для автомобилей лиц с ограниченными физическими возможностями, – отметили в центре. – В санатории «Надзея» РУП «Брестоблгаз» приобретен электромобиль для передвижения инвалидов по территории к столовой, жилому и медицинскому корпусам, а в ОАО «Санаторно-курортная организация «Брестагроздравница» обновлена контрастная маркировка ступеней, дверных полотен, установлены поручни в местах общего пользования.

В центре также обратили внимание на то, что в августе 2020 года в зоне отдыха коммунального унитарного предприятия «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанак» Пинского района на Погостском водохранилище открыли первый в Брестской области инклюзивный пляж, что позволило людям с ограниченными физическими возможностями организовать себе комфортный отдых у воды.

Во всех санаториях области проводится размещение социальной рекламы, а также работа с коллективами здравниц по обслуживанию людей с ограниченными физическими возможностями.

– подчеркнули в центре.