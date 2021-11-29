В здании ТЛЦ «Брузги» планируется организовать стационарный медпункт

Об этом во время посещения транспортно-логистического центра заявила начальник главного управления здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета Людмила Кеда.
Говоря об оказании медицинской помощи беженцам, специалист обратила внимание на то, что она оказывается всем обратившимся с самого первого дня:
– В последние недели мы увеличили количество дежурных бригад. В их составе обязательно есть врач, один или два фельдшера. Ночью, как правило, на территории ТЛЦ остается одна бригада. Для транспортировки пациентов в больницы Гродно выезжает дополнительная бригада скорой помощи.
На сегодняшний день, уточняет специалист, оказана амбулаторная и стационарная помощь 130 беженцам и более 1000 пациентов проконсультировано на месте:
– В основном обращаются дети. В детской больнице за полгода (как началась проблема с беженцами) в стационаре прошли лечение 44 ребенка. С учетом того, что погода становится с каждым днем более холодной, рассматривается вопрос об организации стационарного медицинского пункта в самом логистическом центре. Переведем наших медиков для дежурства непосредственно в здание. Также, возможно, для работы в ТЛЦ будут привлечены медицинские работники амбулаторно-поликлинических организаций Гродно.
Что касается ситуации с коронавирусной инфекцией, Людмила Кеда отметила:
– Несмотря на то что беженцы живут здесь уже три недели, пока был зарегистрирован всего один случай заболевания. Пациент находится в университетской клинике. Дети в основном болеют острыми респираторными вирусными инфекциями, пневмониями или же бронхитами, что связано с переохлаждением, а также регистрируются случаи острого гастроэнтерита.
Специалист констатировала, что той медицинской помощи, которая сейчас организована в лагере беженцев, достаточно:
– И это приносит определенные результаты. Мы не видим большого наплыва пациентов, которые бы нуждались в стационарной помощи. Ситуация управляема и под контролем.