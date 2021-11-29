В здании ТЛЦ «Брузги» планируется организовать стационарный медпункт

Говоря об оказании медицинской помощи беженцам, специалист обратила внимание на то, что она оказывается всем обратившимся с самого первого дня:На сегодняшний день, уточняет специалист, оказана амбулаторная и стационарная помощь 130 беженцам и более 1000 пациентов проконсультировано на месте:Что касается ситуации с коронавирусной инфекцией, Людмила Кеда отметила:Специалист констатировала, что той медицинской помощи, которая сейчас организована в лагере беженцев, достаточно: