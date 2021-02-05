В здании отделения Красного Креста в Меммингене взорвался газ – четверо человек пострадали

В результате инцидента четыре человека пострадали. На месте взрыва работают пожарные и медики.На данный момент, место утечки газа не установлено, однако спасатели предупреждают о возможных новых взрывах. Полиция уже эвакуировала людей из всех зданий в радиусе 500 м.