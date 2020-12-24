В Заславле водитель сбил на переходе восьмилетнего мальчика и скрылся

ДТП произошло 21 декабря около 8:00 на пересечении улиц Студенецкой и Советской. Неизвестный совершил наезд на восьмилетнего мальчика, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу со стороны здания Беларусбанка в направлении здания аптеки № 22.В результате аварии ребенок упал на проезжую часть. К счастью, он серьезно не пострадал.Госавтоинспекция обращается к гражданам, которым что-либо известно о данном происшествии, а также располагающим записями с видеорегистраторов, сообщить по телефонам: 8 (017) 229-03-87, 8 (029) 3481463 либо на телефонную линию 102.