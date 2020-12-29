«Все,переезжаю в Антарктиду!» - россияне шутят над аномальными морозами. В Сибири до - 50

Холоднее всего было в Томской области (село Тегульдет) – минус 49 градусов. В Новосибирске термометр показывал минус 37–41. Сильные морозы были и в таких облцентрах, как Кемерово и Барнаул – около минус 40 градусов. Это рекорд за последние 50–100 лет. А в Барнауле показатели превысили данные 1920 года.В Новосибирской области за выходные с обморожением в медучреждения обратились 33 человека. В то время как 25 декабря (тогда началось похолодание в регионе) было зафиксировано одно переохлаждение и четыре обморожения. В Кемеровской области от морозов пострадали 40 человек, среди них были и дети.Погодные условия спровоцировали проблемы: в некоторых регионах объявили режим повышенной готовности. Аварии случаются в том числе из-за охлаждения дизельного топлива. В Новосибирской и Томской областях отменили более ста автобусных рейсов. Не функционирует должным образом и автобусная доставка детей, живущих в отдаленных пунктах, в школы. 4,5 тысячи школьников вынуждены были остаться дома. Затруднено и авиасообщение: один из рейсов был задержан на 13 часов.А вот жителям региона холода не страшны. Некоторые даже призывают не сидеть дома и гулять. Супруги Сергей и Анна Цивилевы показали это своим примером. Правда, пока они наслаждались морозом, их брови и ресницы покрылись белыми крупинками от холода.Житель Новосибирска Вадим Махоров тоже в восторге от такой зимы. Однако старается сидеть дома и отмечает, что город опустел.