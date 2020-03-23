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В законодательство по вопросам исполнительного производства внесут изменения

Сегодня в Палате представителей Национального собрания прошло расширенное заседание Постоянной комиссии по законодательству. В повестке дня — изменения в законы по вопросам исполнительного производства. Говоря о значимости нового законопроекта, заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич отметил, что все решения, которые принимают суд, Правительство, государственные органы должны выполняться:

— Если они не выполняются добровольно, то для этого есть служба принудительного исполнения. Пришло время совершенствовать законодательство о принудительном исполнении.

Законопроект «Об изменении законов по вопросам исполнительного производства» направлен на совершенствования порядка исполнения исполнительных документов и повышения эффективности исполнения требований исполнительных документов. Он предусматривает корректировку не только законов  об исполнительном производстве и о судебных исполнителях, но и законов о государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, о регистре населения, а также Хозяйственного процессуального, Гражданского процессуального, Уголовно-исполнительного, Трудового кодексов.

По словам Валерия Мицкевича, в процессе работы над законопроектом по нему возникло более 40 замечаний и предложений. Часть из них носит взаимоисключающий характер. В связи со значительным количеством концептуальных замечаний заинтересованных государственных органов принято решение провести согласительное совещание по законопроекту для снятия имеющихся разногласий и определения стратегии дальнейшей работы над законопроектом.

— Необходимо выработать взаимные механизмы, чтобы система принудительного исполнения работала безотказно, — подчеркнула председатель Постоянной комиссии по законодательству Светлана Любецкая. — Это оценка работы государства, того, как оно защитило гражданина, бизнес, свои интересы.

По словам депутата, сегодня много внимания уделяется различными органами для того, чтобы упорядочить взаимодействие с должниками:

— Идут активные и позитивные изменения в законодательстве. Допустим, в компетенцию нотариусов передаются бесспорные требования, и возникают вопросы очередности исполнения. Много вопросов, связанных с техническим принудительным исполнением, арестом имущества для обеспечения исполнительных действий, стоимостью арестованного имущества.

Светлана Любецкая отметила, что спорные моменты связаны также с исполнением функции взыскателя, компетенциями соответствующих органов.

— Должники не всегда стараются своевременно и полно исполнить судебное постановление. Пресечь эти злоупотребления — тоже один из вопросов законопроекта, — резюмировала Светлана Любецкая.

Фото: БЕЛТА

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