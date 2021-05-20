В Закон "О животном мире" Беларуси планируется внести поправки

, – сказал начальник управления. В документе на отдельные виды диких животных будут введены ограничения на их содержание в неволе.Кроме того, специалисты Минприроды совместно с Национальной академией наук Беларуси и общественными организациями приступили к разработке плана мероприятий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия на 2021–2025 годы., – подчеркнул Николай Свидинский.