В заключительный день ежегодного международного фестиваля народной музыки "Звiняць цымбалы i гармонiк..." в костеле Святого Антония Падуанского прошел концерт белорусской и классической музыки с участием солистов старейшего Национального академического народного оркестра имени И. Жиновича под руководством известного дирижера Александра Кремко. Особая атмосфера и звук неоготического поставского костела ежегодно привлекают на концерт местных жителей и гостей фестиваля, каждый раз создавая неповторимые ощущения во время звучания "земных" композиции в "небесном" храме...
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В заключительный день фестиваля народной музыки "Звiняць цымбалы i гармонiк..." в костеле Святого Антония Падуанского прошел концерт белорусской и классической музыки
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