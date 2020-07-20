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  2. В заказнике «Озеры» для людей с ограниченными возможностями появилась новая тропа

В заказнике «Озеры» для людей с ограниченными возможностями появилась новая тропа

Об этом в телефильме проекта «СДЕЛАНО!» на канале СТВ сообщила кандидат биологических наук Ольга Янчуревич.


– Нам есть что показать людям, которые живут на территории нашей страны. Одна экологическая тропа в заказнике «Озеры» протяженностью 3,5 километра. Ее ежегодно посещают более 20 тысяч туристов. Разработана новая тропа «Прикосновение к природе», которая появилась совершенно недавно для людей с ограниченными возможностями и для детей. На ней проводятся тематические экскурсии, отдельные уроки на природе, имеются специальные флеш-плееры, которые могут получить экскурсанты и самостоятельно пройти по это тропе, – отметила Ольга Янчуревич.

По словам директора Республиканского ландшафтного заказника «Озеры» Дмитрия Морозика, за годы существования комплекса (был создан в 1990 году) была проведена достаточно большая работа по обустройству мест отдыха:

 Цель оправдана – мы должны регулировать антропогенные потоки туристов, чтобы данной территории наносился наименьший вред. Большое внимание уделяется и со стороны государства – разрабатываются различные программы по поддержке как экологического туризма, так и особо охраняемых территорий.

Также в телефильме шла речь о том, что, учитывая интересы обитателей заказника, а это около тысячи видов растений и животных, найти баланс человек-природа получилось довольно быстро. Специалисты разделили территорию на зоны, подходящие активным туристам, любителям фотоохоты, гостям с детьми.

Фото: gpu-ozera

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