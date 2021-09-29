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  2. В Забайкалье произошло землетрясение магнитудой 4,7

В Забайкалье произошло землетрясение магнитудой 4,7

Подземные толчки магнитудой 4,7 зафиксировали сегодня на севере Забайкальского края вблизи поселка Новая Чара, передает ТАСС.


По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, примерно в 06:36 по минскому времени от Байкальского филиала ФГБУ ФИЦ "Единая географическая служба РАН" поступили данные о том, что в 39 км от населенного пункта Новая Чара Забайкальского края зафиксировали колебания земной поверхности магнитудой 4,7.

Согласно сведениям МЧС, информации о пострадавших и разрушениях в настоящий момент нет.

Фото: pixabay.com
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