В Забайкалье эвакуировали более 600 человек из-за подтоплений

– уточнили информацию в пресс-службе МЧС РФ.В настоящий момент с эвакуированными людьми работают психологи ведомства. По информации министерства, они помогают гражданам преодолеть ситуацию и рассказывают им об обстановке.На нынешней неделе в среду и четверг в Забайкалье шли мощные дожди. Из-за непогоды в горных реках Шилкинского района уровень воды поднялся до опасных показателей. В данный момент уровень воды продолжает расти.