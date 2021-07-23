В Забайкалье по меньшей мере 600 человек эвакуировали с территорий, на которых наблюдаются подтопления, передает ТАСС.
– Из зоны подтопления эвакуировано более 600 человек. В городе Шилка развернуто два пункта временного размещения на базе образовательных учреждений, в настоящее время в них находятся 114 человек, в том числе 28 детей, – уточнили информацию в пресс-службе МЧС РФ.
В настоящий момент с эвакуированными людьми работают психологи ведомства. По информации министерства, они помогают гражданам преодолеть ситуацию и рассказывают им об обстановке.
На нынешней неделе в среду и четверг в Забайкалье шли мощные дожди. Из-за непогоды в горных реках Шилкинского района уровень воды поднялся до опасных показателей. В данный момент уровень воды продолжает расти.
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В Забайкалье эвакуировали более 600 человек из-за подтоплений
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