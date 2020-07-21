В Южной Корее семь человек пострадали в результате утечки химикатов возле завода

Утечка ядовитого вещества случилась в 01:47 21 июля по местному времени (19:47 понедельника по минскому времени) около завода, который принадлежит производителю полупроводников KEC. Подчеркивается, что все пострадавшие были доставлены в местный госпиталь.Власти провинции Кёнсан-Пукто сообщили гражданам об утечке с помощью sms-сообщений и советовали им закрыть окна и не появляться на улице. На месте инцидента трудятся пожарные и местные власти, которые пытаются не допустить распространения ядовитых паров на большую территорию, а также устанавливают масштабы происшествия. Полиция собирается допросить представителей завода после того, как опасность для здоровья окружающих будет ликвидирована.Пары трихлорсилана при вдыхании могут привести к проблемам с дыханием, головным болям и головокружению, сообщает агентство. При более длительном воздействии у пострадавших происходит рвота и понижается давление.