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  2. В Южной Корее считают, что Ким Чен Ын не появляется на публике из-за карантинных мер

В Южной Корее считают, что Ким Чен Ын не появляется на публике из-за карантинных мер

Причиной того, что лидер КНДР Ким Чен Ын в последнее время не появляется на публике, может быть не его болезнь, а меры предосторожности в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил во вторник, выступая в парламенте, министр объединения Республики Корея Ким Ён Чхоль, пишет ТАСС.

Ким Чен Ын

"Действительно, с момента прихода к власти Ким Чен Ын никогда не пропускал торжества в честь годовщины рождения [первого президента] Ким Ир Сена. Однако многие мероприятия, включая банкет, были отменены из-за опасений в связи с коронавирусом", — сказал министр.

Он напомнил, что и ранее были по меньшей мере два периода, когда лидер КНДР пропадал из поля зрения иностранных наблюдателей на 20 дней и более. "Не думаю, что нынешняя ситуация чем-то необычна, учитывая распространение инфекции в мире", — добавил Ким Ён Чхоль.

Более того, министр объединения назвал распространение сообщений о состоянии здоровья Ким Чен Ына "инфодемией", а сами подобные сообщения — фейками. По его информации, медицинское учреждение, в котором лидеру КНДР якобы сделали операцию, даже не располагает необходимым для этого оборудованием.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики.
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Фото: РЕЙТЕР
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