В Южной Корее считают, что Ким Чен Ын не появляется на публике из-за карантинных мер

Ким Чен Ын

, — сказал министр.Он напомнил, что и ранее были по меньшей мере два периода, когда лидер КНДР пропадал из поля зрения иностранных наблюдателей на 20 дней и более., — добавил Ким Ён Чхоль.Более того, министр объединения назвал распространение сообщений о состоянии здоровья Ким Чен Ына "инфодемией", а сами подобные сообщения — фейками. По его информации, медицинское учреждение, в котором лидеру КНДР якобы сделали операцию, даже не располагает необходимым для этого оборудованием.Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики.