В Южной Корее полагают, что лидер КНДР Ким Чен Ын исчез из виду на три недели не из-за проведения операции на сердце, а из-за увеличивающихся опасений по поводу распространения коронавируса в Северной Корее. Об этом пишет Reuters.
Фото: KCNA / Reuters
По сведениям национального агентства разведки Южной Кореи, вся информация о плохом состоянии здоровья главы КНДР была «безосновательной».
Однако в этом году Ким Чен Ын вышел на публику всего 17 раз по сравнению с 50 в прошлом. Представители разведки объясняют это возможной вспышкой коронавируса в КНДР.
Министр объединения Республики Корея также поддерживает эту версию. В исчезновении Ким Чен Ына нет ничего странного, так как страна идет на жесткие меры для предотвращения распространения заболевания, отметил он.
В середине апреля лидер Северной Кореи не пришел на празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Тогда и поползли слухи о возможной смерти или болезни политика. Однако 2 мая Ким Чен Ын после долгого отсутствия снова появился на публике, он торжественно открыл завод по производству удобрений.
Президент США Дональд Трамп тепло поприветствовал возвращение северокорейского лидера, упомянув об этом в своем Twitter.
По официальным данным, в КНДР не зарегистрировано ни одного эпизода заражения коронавирусом.
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В Южной Корее объяснили долгое отсутствие Ким Чен Ына на публике
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