В Южной Корее объяснили долгое отсутствие Ким Чен Ына на публике

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По сведениям национального агентства разведки Южной Кореи, вся информация о плохом состоянии здоровья главы КНДР была «безосновательной».Однако в этом году Ким Чен Ын вышел на публику всего 17 раз по сравнению с 50 в прошлом. Представители разведки объясняют это возможной вспышкой коронавируса в КНДР.Министр объединения Республики Корея также поддерживает эту версию. В исчезновении Ким Чен Ына нет ничего странного, так как страна идет на жесткие меры для предотвращения распространения заболевания, отметил он.В середине апреля лидер Северной Кореи не пришел на празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Тогда и поползли слухи о возможной смерти или болезни политика. Однако 2 мая Ким Чен Ын после долгого отсутствия снова появился на публике, он торжественно открыл завод по производству удобрений.Президент США Дональд Трамп тепло поприветствовал возвращение северокорейского лидера, упомянув об этом в своем Twitter.По официальным данным, в КНДР не зарегистрировано ни одного эпизода заражения коронавирусом.