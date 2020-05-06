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  2. В Южной Корее объяснили долгое отсутствие Ким Чен Ына на публике

В Южной Корее объяснили долгое отсутствие Ким Чен Ына на публике

В Южной Корее полагают, что лидер КНДР Ким Чен Ын исчез из виду на три недели не из-за проведения операции на сердце, а из-за увеличивающихся опасений по поводу распространения коронавируса в Северной Корее. Об этом пишет Reuters.

Фото: KCNA / Reuters

По сведениям национального агентства разведки Южной Кореи, вся информация о плохом состоянии здоровья главы КНДР была «безосновательной».

Однако в этом году Ким Чен Ын вышел на публику всего 17 раз по сравнению с 50 в прошлом. Представители разведки объясняют это возможной вспышкой коронавируса в КНДР.

Министр объединения Республики Корея также поддерживает эту версию. В исчезновении Ким Чен Ына нет ничего странного, так как страна идет на жесткие меры для предотвращения распространения заболевания, отметил он.

В середине апреля лидер Северной Кореи не пришел на празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Тогда и поползли слухи о возможной смерти или болезни политика. Однако 2 мая Ким Чен Ын после долгого отсутствия снова появился на публике, он торжественно открыл завод по производству удобрений.

Президент США Дональд Трамп тепло поприветствовал возвращение северокорейского лидера, упомянув об этом в своем Twitter.

По официальным данным, в КНДР не зарегистрировано ни одного эпизода заражения коронавирусом.
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