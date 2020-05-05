В Южной Африке сделали кофемашину в виде мотора Porsche, она стоит как две "Лады"

Экстравагантную кофемашину сделали в компании Super Veloce, которая специализируется на создании стилизованной под автомобили бытовой техники.





Фирма была основана Паоло Мастроджузеппе — страстным поклонником автогонок, и в частности "Формулы-1".

На этот раз источником вдохновения при создании кофемашины стал оппозитный двигатель Porsche 911, а именно мотор семейства с индексом 933 — последнего поколения автомобиля с воздушным охлаждением.

Кофемашина, получившая название Espresso Veloce RS Black Edition, полностью повторяет строение шестицилиндрового двигателя, пишет motor. Да и материалы, по возможности, использовались те же: алюминий, титан, нержавеющая сталь. А имитацию клапанных крышек выполнили из углепластика.









В итоге «автомобильная» кофемашина весит 21,5 килограмма, а стоит аппарат как бюджетный автомобиль — 10 200 евро (за такие деньги можно купить даже парочку Lada Granta).