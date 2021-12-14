В Южном Судане от неизвестной болезни умерли 89 человек

Как минимум 89 человек умерли в последние несколько недель от неизвестной болезни на востоке Южного Судана, пишет ТАСС.
Согласно информации южноафриканской радиостанции SABC, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже направила в штат Джонглей, который стал эпицентром распространения неизвестного заболевания, целевую группу для экстренных исследований.
Работающие в Южном Судане международные организации сообщили, что жертвами болезни стали по меньшей мере 89 человек. Вместе с тем местные власти передают о множестве умерших от заболевания, природу которого в настоящий момент не получается установить. Большее число зараженных проживает в областях, на которые в текущем году обрушились крупнейшие за последние 60 лет наводнения. Первоначальные версии о том, что речь может идти о холере, в результате проверок не подтвердились.
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