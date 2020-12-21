В юбилейный десятый раз в Могилеве прошел рождественский кадетский бал

Воспитанник Могилевского кадетского училища Александр Касперский со своей партнершей Ольгой у входа в зал, где им сегодня предстоит вальсировать перед гостями, чувствуют себя уверенно. Как-никак эта пара танцует на рождественском балу уже третий год подряд.– с гордостью рассказывает Александр.Его прекрасная партнерша Оля Сушко уверена не только в том, что станцуют они без запинок, но и в своей привлекательности:Вальс, полонез, полька. А в этом году впервые еще и румба. Три репетиции в неделю на протяжении целого месяца – и вот семь пар кадетов и их юные партнерши в белоснежных платьях скользят по паркету. 14-летняя Елена Руадзе считает себя уже опытной артисткой, семь лет выступает на сцене, но занимается танцами в стиле модерн. Признается, в бальных танцах это ее дебют, и очень волнующий:– с гордостью рассказывает о своих воспитанникахСреди почетных гостей на этом балу было много людей в погонах: представители военкомата, милиции, МЧС. А еще люди от спорта. Заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной поздравил ребят с наступающим Новым годом и пожелал дружить с физкультурой:И какой же праздник без подарков! От Министерства спорта и туризма кадетское училище получило сертификат на приобретение спортивного инвентаря, а от Белорусской федерации футбола – комплект мячей.