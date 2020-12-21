В юбилейный десятый раз в Могилеве прошел рождественский кадетский бал

Особая атмосфера бала чувствовалась уже на входе в могилевский Дом гражданских обрядов. Это памятник архитектуры 18 века, и именно его просторные залы традиционно принимают гостей этого бала. И это, пожалуй, самая романтичная страница республиканской акции «Наши дети».
Воспитанник Могилевского кадетского училища Александр Касперский со своей партнершей Ольгой у входа в зал, где им сегодня предстоит вальсировать перед гостями, чувствуют себя уверенно. Как-никак эта пара танцует на рождественском балу уже третий год подряд.
– Первое время мог и на ногу наступить партнерше, теперь даже не задумываемся над каждым танцевальным па, – с гордостью рассказывает Александр. – Я уже учусь в выпускном классе, собираюсь поступать в академию МВД. У нас в учебном плане есть и строевая подготовка, и рукопашный бой, и занятия по хореографии. Я считаю, что офицер должен быть всесторонне развитым человеком и не растеряться на таком торжестве – быть уверенным рядом с прекрасной дамой.
Его прекрасная партнерша Оля Сушко уверена не только в том, что станцуют они без запинок, но и в своей привлекательности:
– Я в свадебном платье своей старшей сестры, и в нем я, как принцесса. Хочется сразу выпрямить осанку и вести себя, как в высшем обществе. Атмосфера вокруг, как в сказке!
Вальс, полонез, полька. А в этом году впервые еще и румба. Три репетиции в неделю на протяжении целого месяца – и вот семь пар кадетов и их юные партнерши в белоснежных платьях скользят по паркету. 14-летняя Елена Руадзе считает себя уже опытной артисткой, семь лет выступает на сцене, но занимается танцами в стиле модерн. Признается, в бальных танцах это ее дебют, и очень волнующий:
– Здесь важны не растяжка и драйв, как в современной хореографии. Тут важно чувствовать партнера, быть с ним на одной волне и доверять ему. Вот, к примеру, в румбе много поддержек, но Паша – это мой партнер – на высоте.
– Кадеты удивляли гостей бала своими талантами: от строевой подготовки до вокала. Сегодня Могилевское областное кадетское училище – элитное учебное заведение, – с гордостью рассказывает о своих воспитанниках директор Юрий Гришанов.
– У нас обучаются парни, начиная с 8-го класса. Когда в 10-м классе мы делаем добор, то конкурс – по пять человек на место. 90% кадетов поступают в высшие учебные заведения силовых структур. У них есть льготы при поступлении, и они готовы к службе. Это настоящие патриоты нашей страны и настоящие мужчины!
Среди почетных гостей на этом балу было много людей в погонах: представители военкомата, милиции, МЧС. А еще люди от спорта. Заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной поздравил ребят с наступающим Новым годом и пожелал дружить с физкультурой:
– В нашей стране многое делается для развития физкультуры и спорта. Это выражается в высоких результатах на международной арене. Спорт – это самая эффективная дипломатия. Совсем недавно нас порадовала Динара Алимбекова – ваша землячка. Но спорт высоких достижений начинается с развития массового спорта.
И какой же праздник без подарков! От Министерства спорта и туризма кадетское училище получило сертификат на приобретение спортивного инвентаря, а от Белорусской федерации футбола – комплект мячей.
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В юбилейный десятый раз в Могилеве прошел рождественский кадетский бал
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Фото: САЗОНОВ Андрей