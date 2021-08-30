В ЮАР выявили новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации

Ученые Южно-Африканской Республики обнаружили на территории страны новый штамм коронавирусной инфекции, который обладает повышенной степенью мутации, передает ТАСС.
Согласно информации новостного портала Eyewitness (EWN), штамм, названный C.1.2, был выявлен учеными южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. Министерство здравоохранения страны сообщило ВОЗ о новом штамме инфекции.
Специалисты решили, что новый вариант COVID-19 может иметь повышенную агрессивность при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам. Впервые C.1.2 был выявлен в мае нынешнего года. Этот вариант коронавирусной инфекции являлся мутацией штамма C.1, который был обнаружен в ЮАР в январе текущего года. Добавляется, что группа COVID-19, известная как С.1, быстро мутирует, в результате чего образуются новые многочисленные штаммы. Южноафриканские ученые выяснили, что внутри группы С.1 скорость мутации в два раза выше, чем в других.
Отмечается, что в настоящее время случаи заражения штаммом С.1.2 были зарегистрированы в Демократической Республике Конго, Китае, Новой Зеландии, Великобритании, Португалии, Швейцарии и на Маврикии.