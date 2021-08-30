В ЮАР выявили новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации

Согласно информации новостного портала Eyewitness (EWN), штамм, названный C.1.2, был выявлен учеными южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. Министерство здравоохранения страны сообщило ВОЗ о новом штамме инфекции.Специалисты решили, что новый вариант COVID-19 может иметь повышенную агрессивность при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам. Впервые C.1.2 был выявлен в мае нынешнего года. Этот вариант коронавирусной инфекции являлся мутацией штамма C.1, который был обнаружен в ЮАР в январе текущего года. Добавляется, что группа COVID-19, известная как С.1, быстро мутирует, в результате чего образуются новые многочисленные штаммы. Южноафриканские ученые выяснили, что внутри группы С.1 скорость мутации в два раза выше, чем в других.Отмечается, что в настоящее время случаи заражения штаммом С.1.2 были зарегистрированы в Демократической Республике Конго, Китае, Новой Зеландии, Великобритании, Португалии, Швейцарии и на Маврикии.