В ЮАР существенно возросло число убийств

уточнил информациюВместе с тем он подчеркнул, что во втором квартале 2021 года в стране было зафиксировано 10 006 изнасилований. Данный показатель вырос на 72,4% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Число ограблений с отягощающими обстоятельствами стало больше на 92,2%.