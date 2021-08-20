В ЮАР существенно возросло число убийств

Во втором квартале нынешнего года в ЮАР количество преступлений увеличилось по меньшей мере на две трети по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует из информации ТАСС.
– Число убийств выросло на 66,2%, до 5760. Такой заметный рост вызван тем фактом, что были сняты многие карантинные ограничения в связи с пандемией COVID-19, которые действовали в минувшем году. Было совершено 181 нападение на фермы, в результате убиты 15 человек. Главной причиной убийств в ЮАР являются споры, переходящие в акты насилия, – уточнил информацию министр по делам полиции ЮАР Беки Целе.
Вместе с тем он подчеркнул, что во втором квартале 2021 года в стране было зафиксировано 10 006 изнасилований. Данный показатель вырос на 72,4% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Число ограблений с отягощающими обстоятельствами стало больше на 92,2%.