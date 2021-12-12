В ЮАР сообщили о невысокой эффективности вакцины Pfizer против омикрон-штамма коронавируса

Эффективность двух доз вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer против омикрон-штамма составляет 22,5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования ученых из ЮАР.
Ранее в компании Pfizer заявили, что три дозы препарата против COVID-19 нейтрализуют штамм "омикрон", а двух доз вакцины может быть недостаточно для защиты от данной мутации.
- Согласно оценкам, он (уровень нейтрализации "омикрона") соответствует (уровню) эффективности вакцины в 22,5% против инфекции с симптомами, из-за чего... подвергается сомнению способность вакцины защитить против инфекции, - говорится в сообщении, размещенном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.
При этом наблюдается 41-кратное снижение титров нейтрализации против омикрон-штамма коронавируса по сравнению с исходным вариантом.
Однако, как считают исследователи, вакцина способна защитить от тяжелого протекания коронавирусной инфекции.
В исследовании участвовали ученые из Африканского исследовательского института здравоохранения ЮАР и иных учреждений страны. Они изучили образцы плазмы крови 12 человек.