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  2. В ЮАР сообщили о невысокой эффективности вакцины Pfizer против омикрон-штамма коронавируса

В ЮАР сообщили о невысокой эффективности вакцины Pfizer против омикрон-штамма коронавируса

Эффективность двух доз вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer против омикрон-штамма составляет 22,5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования ученых из ЮАР.


Ранее в компании Pfizer заявили, что три дозы препарата против COVID-19 нейтрализуют штамм "омикрон", а двух доз вакцины может быть недостаточно для защиты от данной мутации.

- Согласно оценкам, он (уровень нейтрализации "омикрона") соответствует (уровню) эффективности вакцины в 22,5% против инфекции с симптомами, из-за чего... подвергается сомнению способность вакцины защитить против инфекции, - говорится в сообщении, размещенном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

При этом наблюдается 41-кратное снижение титров нейтрализации против омикрон-штамма коронавируса по сравнению с исходным вариантом.

Однако, как считают исследователи, вакцина способна защитить от тяжелого протекания коронавирусной инфекции.

В исследовании участвовали ученые из Африканского исследовательского института здравоохранения ЮАР и иных учреждений страны. Они изучили образцы плазмы крови 12 человек.
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Фото: РЕЙТЕР
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