В ЮАР сообщили о невысокой эффективности вакцины Pfizer против омикрон-штамма коронавируса

Ранее в компании Pfizer заявили, что три дозы препарата против COVID-19 нейтрализуют штамм "омикрон", а двух доз вакцины может быть недостаточно для защиты от данной мутации.говорится в сообщении, размещенном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.При этом наблюдается 41-кратное снижение титров нейтрализации против омикрон-штамма коронавируса по сравнению с исходным вариантом.Однако, как считают исследователи, вакцина способна защитить от тяжелого протекания коронавирусной инфекции.В исследовании участвовали ученые из Африканского исследовательского института здравоохранения ЮАР и иных учреждений страны. Они изучили образцы плазмы крови 12 человек.