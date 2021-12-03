В ЮАР сообщили, что омикрон-штамм коронавируса не вызывает тяжелых форм заболевания у вакцинированных

- уточнил министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла.По его словам, ЮАР находится на пороге четвертой волны пандемии COVID-19.- добавил Джо Паахла.сообщил Паахла.Говоря о происхождении штамма "омикрон", Паахла подчеркнул, что впервые данную мутацию коронавирусной инфекции обнаружили в Ботсване.- констатировал министр.