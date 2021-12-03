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  2. В ЮАР сообщили, что омикрон-штамм коронавируса не вызывает тяжелых форм заболевания у вакцинированных

В ЮАР сообщили, что омикрон-штамм коронавируса не вызывает тяжелых форм заболевания у вакцинированных

Омикрон-штамм коронавирусной инфекции вызывает легкую форму заболевания у людей, вакцинированных против COVID-19, при этом тем, кто не сделал прививку, может грозить госпитализация, пишет ТАСС.


- Омикрон-штамм вызывает заболевание в легкой форме у прошедших вакцинацию лиц, но увеличивает количество госпитализированных среди непривитых, - уточнил министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла.

По его словам, ЮАР находится на пороге четвертой волны пандемии COVID-19.

- За последние семь дней число случаев заболевания COVID-19 резко выросло. Подъем нынешней волны намного круче, чем три предыдущие". По его словам, эпицентром распространения омикрон-штамма остается столичная провинция Гаутенг, но инфекция распространяется и в других частях страны, - добавил Джо Паахла.

- У нас есть подтвержденные данные о том, что омикрон-штамм легко передается от человека человеку, - сообщил Паахла. - Все те, кто еще не сделал прививку от коронавируса, должны как можно быстрее пройти вакцинацию, чтобы защитить себя от него.

Говоря о происхождении штамма "омикрон", Паахла подчеркнул, что впервые данную мутацию коронавирусной инфекции обнаружили в Ботсване.

- Однако пока мы не знаем, каким образом и где он возник, - констатировал министр.
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Фото: РЕЙТЕР
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