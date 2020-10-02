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В ЮАР слон записал видео на iPhone туриста

Любительскую съемку животное провело в Национальном парке Крюгера в ЮАР. Как? Он нашел упавший телефон туриста, на котором, очевидно, была открыла камера и велась запись видео, пишет Lenta.ru.


Найдя iPhone, любопытный слон решил изучить необычный для него предмет поближе. Не подозревая о съемке, зверь осмотрел телефон с разных сторон, несколько раз пнул его, махнул хоботом на прощание и эпично удалился.

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Позже iPhone обнаружили сотрудники парка. Они опубликовали запись на канале Kruger National Park Videos на YouTube. Количество просмотров видео уже перевалило за 10 тысяч. Пользователи сети предположили, что животному больше нравится Android.

Всего на территории Национального парка Крюгера обитает 12 000 слонов и тысячи других животных.

Фото: pixabay.com
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