В ЮАР безработица составила рекордные 34,4%

уточнило информацию Статистическое управление ЮАР.Отмечается, что в финансовом секторе за второй квартал было утрачено 278 тыс. рабочих мест, в промышленности – 83 тыс.Если кроме официально зарегистрированных безработных посчитать тех, кто потерял надежду найти подходящую вакансию, то показатель достигнет 44,4%.В Статистическом управлении ЮАР подчеркнули, что причиной высокой безработицы стали последствия для экономики ЮАР пандемии COVID-19.