В ЮАР безработица составила рекордные 34,4%

Во втором квартале нынешнего года безработица в Южно-Африканской Республике сложилась на уровне 34,4%. Данный показатель стал рекордным, передает РИА Новости.
– Уровень безработицы в стране повысился с апреля по июнь до 34,4% по сравнению с 32,6% в первом квартале текущего года. Работу в стране сейчас ищут 7,8 млн человек, или на 600 тыс. больше, чем за предыдущие три месяца, – уточнило информацию Статистическое управление ЮАР.
Отмечается, что в финансовом секторе за второй квартал было утрачено 278 тыс. рабочих мест, в промышленности – 83 тыс.
Если кроме официально зарегистрированных безработных посчитать тех, кто потерял надежду найти подходящую вакансию, то показатель достигнет 44,4%.
В Статистическом управлении ЮАР подчеркнули, что причиной высокой безработицы стали последствия для экономики ЮАР пандемии COVID-19.