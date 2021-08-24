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  2. В ЮАР безработица составила рекордные 34,4%

В ЮАР безработица составила рекордные 34,4%

Во втором квартале нынешнего года безработица в Южно-Африканской Республике сложилась на уровне 34,4%. Данный показатель стал рекордным, передает РИА Новости.


 Уровень безработицы в стране повысился с апреля по июнь до 34,4% по сравнению с 32,6% в первом квартале текущего года. Работу в стране сейчас ищут 7,8 млн человек, или на 600 тыс. больше, чем за предыдущие три месяца, – уточнило информацию Статистическое управление ЮАР.

Отмечается, что в финансовом секторе за второй квартал было утрачено 278 тыс. рабочих мест, в промышленности – 83 тыс.

Если кроме официально зарегистрированных безработных посчитать тех, кто потерял надежду найти подходящую вакансию, то показатель достигнет 44,4%.

В Статистическом управлении ЮАР подчеркнули, что причиной высокой безработицы стали последствия для экономики ЮАР пандемии COVID-19.
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Фото: РЕЙТЕР
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