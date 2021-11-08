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В японском городе Хакодатэ открылся офис почетного консула Беларуси

В городе Хакодатэ в префектуре Хоккайдо 8 ноября состоялась официальная церемония открытия офиса почетного консула Беларуси. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. 


В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин, депутаты парламента Японии, администрации префектуры Хоккайдо, мэрии Хакодатэ, а также региональных общественных организаций и бизнес-ассоциаций, духовенства. 

Приоритетным направлением в работе почетного консула станет развитие двусторонних экономических, культурных, спортивных, а также межрегиональных связей. 


Символично, что офис почетного консула расположен в городе Хакодатэ, в котором длительное время жил и трудился известный выходец из белорусских земель, выдающийся дипломат Иосиф Гошкевич с супругой Елизаветой Гошкевич.

Участники мероприятия возложили цветы к бюсту Иосифа Антоновича и на могилу его супруги Елизаветы.

Фото: mfa.gov.by
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