В японском городе Хакодатэ открылся офис почетного консула Беларуси

В городе Хакодатэ в префектуре Хоккайдо 8 ноября состоялась официальная церемония открытия офиса почетного консула Беларуси. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин, депутаты парламента Японии, администрации префектуры Хоккайдо, мэрии Хакодатэ, а также региональных общественных организаций и бизнес-ассоциаций, духовенства.
Приоритетным направлением в работе почетного консула станет развитие двусторонних экономических, культурных, спортивных, а также межрегиональных связей.
Символично, что офис почетного консула расположен в городе Хакодатэ, в котором длительное время жил и трудился известный выходец из белорусских земель, выдающийся дипломат Иосиф Гошкевич с супругой Елизаветой Гошкевич.
Участники мероприятия возложили цветы к бюсту Иосифа Антоновича и на могилу его супруги Елизаветы.
Фото: mfa.gov.by