В Японии заметили особо яркую падающую звезду

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Многочисленные видеозаписи огромного светящегося шара, который рассекает темное небо, были обнародованы японскими пользователями соцсетей. Помимо того, падение болида было зафиксировано камерами телеканала NHK, установленными в префектурах Фукуока и Нагасаки.Падение болида зафиксировали в понедельник вечером.В предыдущий раз падающую звезду такой яркости заметили в Японии в конце ноября минувшего года.