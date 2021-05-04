Особо яркая падающая звезда зафиксирована на юго-западе Японии, информирует NHK.
Фото: pixabay.com
Многочисленные видеозаписи огромного светящегося шара, который рассекает темное небо, были обнародованы японскими пользователями соцсетей. Помимо того, падение болида было зафиксировано камерами телеканала NHK, установленными в префектурах Фукуока и Нагасаки.
Падение болида зафиксировали в понедельник вечером.
В предыдущий раз падающую звезду такой яркости заметили в Японии в конце ноября минувшего года.
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В Японии заметили особо яркую падающую звезду
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