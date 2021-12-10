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  2. В Японии выявили восемь новых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Японии выявили восемь новых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

Как минимум 8 новых случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявлены в Японии. Об этом заявил во время сегодняшней пресс-конференции в Токио замгенсека кабмина страны Сэйдзи Кихара, пишет ТАСС


– На наличие инфекции были проверены прибывшие в страну иностранцы прямо в аэропортах. В итоге восемь человек получили положительный результат теста, – рассказал он. 

Так, общее число инфицированных новым штаммом в стране достигло 12. Все они изолированы. 

Япония с 30 ноября отменила действовавшие менее месяца послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и снова приостановила выдачу новых виз для граждан всех стран. Сейчас в Японию могут въехать только японцы, иностранцы, постоянно проживающие в ней и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты. При этом действует ограничение на въезд – не более 3,5 тысячи человек в день. 
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Фото: РЕЙТЕР
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