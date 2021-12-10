В Японии выявили восемь новых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

– рассказал он.Так, общее число инфицированных новым штаммом в стране достигло 12. Все они изолированы.Япония с 30 ноября отменила действовавшие менее месяца послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и снова приостановила выдачу новых виз для граждан всех стран. Сейчас в Японию могут въехать только японцы, иностранцы, постоянно проживающие в ней и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты. При этом действует ограничение на въезд – не более 3,5 тысячи человек в день.