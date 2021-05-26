В Японии выясняют обстоятельства столкновения судов в Охотском море

– Я не могу рассказывать подробности расследования, но в целом могу сказать, что мы будем и дальше проводить опросы и осмотры, будем вести расследование. Опрашиваются экипажи и японского судна, и российского. Если не выслушать обе стороны, то мы не поймем, какова была ситуация. Я не могу рассказать ни детали дальнейшего расследования, ни как долго оно продлится, – сообщил сотрудник отдела службы в городе Момбецу.
У сотрудник отдела спросили, возможно ли судебное разбирательство в суде или предъявление исков за ущерб. На что он ответил:
– Как происшествие со столкновением, надо будет смотреть, появятся ли какие-то обстоятельства по мере расследования.
Произошло столкновение японского и российского судов, погибли три человекаФото: nhk.or.jp
Названа вероятная причина столкновения японского и российского судов