Как минимум 1231 человек в Японии находится в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом. Это рекордный показатель для страны, сообщил телеканал NHK.
Как уточняет ТАСС, ранее печальная статистика достигла рекордной отметки 11 мая – тогда в Японии насчитывалось 1176 тяжелобольных пациентов.
Напомним, что из-за ухудшения эпидемической ситуации в отдельных регионах страны до конца весны действует режим чрезвычайной ситуации.
Согласно последним данным, в Японии всего зафиксировано более 673 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 11,3 тысячи человек умерли.
Фото: pixabay.com
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В Японии установили новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии
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