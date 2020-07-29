В Японии ущерб сельскому хозяйству от июльских ливней составил $ 1 млрд

Сильнейшие ливни, прошедшие в различных районах Японии в июле, нанесли ущерб сельскому хозяйству страны в размере 105,8 млрд иен (около $ 1 млрд), пишет ТАСС.

По данным Министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии, больше всего пострадали лесные угодья, ущерб которым оценивается в 49,6 млрд иен (около $ 470 млн).

Проливные дожди, а также вызванные ими последствия, унесли в Японии жизни 80 человек, еще четверо пропали без вести. Больше всего погибших зафиксировано в префектуре Кумамото – минимум 65 человек.





В зоне разгула стихии продолжаются поисково-спасательные работы, в которых задействованы свыше 20 тысяч военнослужащих.