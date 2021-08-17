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В Японии умер "крестный отец" судоку Маки Кадзи

На 70-м году жизни скончался "отец судоку", бывший генеральный директор издательства Nikoli Маки Кадзи. Об этом информирует агентство Associated Press.

Фото: afp.com

Отмечается, что Кадзи ушел из жизни 10 августа у себя дома. Причиной смерти стал рак желчных протоков.

По данным ТАСС, японское издательство Nikoli в 1980-х годах на страницах своего журнала начало публиковать судоку, что впоследствии принесло им общемировую известность. Сама же история создания подобных числовых головоломок уходит корнями в средние века – считается, что прародителем судоку был латинский квадрат. К слову, название головоломки придумал именно Маки Кадзи.
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