Японская компания –производитель лабораторного, аналитического и медицинского оборудования Shimadzu Corporation первой пустила в продажу тестовый набор для обнаружения COVID-19 на неживых поверхностях, сообщает РИА Новости.
– Основными путями передачи нового коронавируса считаются капельный и контактный. Однако до сих пор из-за малой концентрации вируса на поверхностях при взятии пробы с помощью ватной палочки было очень сложно определить его наличие путем ПЦР. Новый же набор состоит из специального концентрата и реагента, при использовании которого нужно просто протереть поверхность предмета ватной палочкой, доступной везде, и поместить ее в жидкость, – сообщается в пресс-релизе компании.
Согласно информации создателей, применяемые компанией реагенты позволят обнаружить коронавирус с помощью ПЦР-теста примерно за 100 минут.
Фото: pixabay.com
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В Японии создали тест для обнаружения COVID-19 на поверхностях
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