В Японии сняли первый 3D-мультфильм про Чебурашку

Японские аниматоры сделали первый в истории мультфильм о Чебурашке в формате 3D, сообщает Anime News Network.





Чебурашка очень популярен в Японии. Японская фирма SP International в 2003 году выкупила у "Союзмультфильма" права на мультфильм о приключениях персонажа из книг Эдуарда Успенского до 2023 года. В стране пользуются спросом товары с образом Чебурашки, в 2010-м был выпущен мультсериал о Чебурашке из 26 эпизодов, а в 2013-м — полнометражный фильм, пишет РИА Новости.

И вот теперь — 3D-короткометражка. Несмотря на современный формат, музыка и декорации бережно воссоздают ретро-атмосферу оригинального советского мультфильма.