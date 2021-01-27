На севере Японии в аварию попал школьный автобус, по меньшей мере 11 человек были госпитализированы. Об этом сообщает телевизионная сеть Fuji News Network.
Инцидент произошел утром в поселке Мемуро префектуры Хоккайдо. По предварительным данным, транспорт, перевозивший учеников начальной и средней школ, отклонился от дороги и перевернулся.
Сообщается об 11 пострадавших, среди них и водитель автобуса. Все они с травмами были доставлены в специальное медицинское учреждение.
Причины ДТП выясняются. Отмечается, что авария могла произойти из-за дорожных условий, так как во время инцидента дорожное покрытие было обледеневшим.
Фото: fnn.jp
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В Японии школьный автобус попал в ДТП. Сообщается об 11 пострадавших
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