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  2. В Японии самолет совершил аварийную посадку из-за попадания молнии

В Японии самолет совершил аварийную посадку из-за попадания молнии

В Boeing японской авиакомпании попала молния, из-за чего он совершил аварийную посадку в токийском аэропорту Нарита.


Речь идет о грузовом самолете компании Japan Cargo Airlines. Во время выполнения полета в ночь с воскресенья на понедельник в фюзеляж самолета попала молния, сообщает телеканал NHK.

Boeing 747 совершал рейс из Токио в американский Анкоридж на Аляске, передает ТАСС. Инцидент произошел примерно через 20 минут после взлета на высоте 6700 метров. После попадания в самолет молнии пилоты приняли решение вернуться обратно.

На борту самолета были пятеро пилотов, никто никто не пострадал.

ФОТО: pixabay


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