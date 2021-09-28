В Японии с 1 октября отменят режим ЧС, введенный из-за COVID-19

Власти Японии утвердили отмену с 1 октября режима чрезвычайной ситуации (ЧС), а также режима усиленных мер против коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
– В нашей стране снижается число новых случаев заражения, и уменьшается нагрузка на медицинскую систему. В связи с этим принято решение отменить режимы ЧС и усиленных мер по завершении срока их действия 30 сентября, – отметил премьер-министр Ёсихидэ Суга.
Режим ЧС действует до конца сентября в 19 префектурах, в том числе в Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, а также западных Осака и Киото, северной Хоккайдо и южной Окинава. Более мягкий режим усиленных мер против коронавирусной инфекции применяется в восьми регионах страны.
В рамках обоих режимов правительство ограничивает время работы заведений общепита до 20:00 и продажу алкоголя в них. Кроме того, действуют некоторые лимиты на количество посетителей на массовых мероприятиях и требования переводить до 70% сотрудников крупных компаний на удаленную работу. После отмены двух режимов ресторанам и барам, вероятно, разрешат работать до 21:00 и продавать алкоголь. При этом подобные послабления коснутся только тех заведений, которые соблюдают все необходимые профилактические меры.
Согласно актуальным на 27 сентября данным, в Японии положительный результат теста на коронавирус получили 1,1 тысячи человек, число летальных исходов составило 28. За весь период в стране диагноз COVID-19 подтверждали около 1,7 млн раз. Общее число умерших от коронавирусной инфекции составило 17,5 тысячи.
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